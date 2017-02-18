Фотографии голода 1891-1892. Деревня как она есть.

Был такой известный фотограф и просто хороший дядька - Максим ДмитриевУчаствовал в международных выставках и конкурсах. Мог бы фотографировать всяких купчих и в ус не дуть, ан нет - поехал во время голода снимать подыхающую деревню в окресностях Нижнего Новгорода.В принципе, люди, которым не лень делать на пару кликов больше, и так имеют представление о том, как выглядела реальная деревня в РИ. Остальным зайдет для ознакомления. Фотографий не много, но все, что ценно, атрибутированы. Кликабельно.Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда. 1891-1892 гг.:Доктор Решетилов осматривает больного сыпным тифом Кузьму Кашина в селе Накрусове. 1891-1892 гг.:Тиф - неизменный спутник голода, сразу начинает косить ослабленных.Семья в городе Княгинине. 1891-1892 гг.:Фото разумеется постановочное - в РИ никто от голода не умирал, это коммунисты все придумали.Раздача хлеба в ссуду крестьянам в городе Княгинине. 1891-1892 гг.:Ну да - в ссуду. Просто так голодных только благотворительные организации кормили. А правительству надо было потом отдавать должок.Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891-1892 гг.:Саловатов до голода не был бедным - крыша была на месте. Просто лошадь кормить надо.Фотографии отсюда: