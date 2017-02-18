Фотографии голода 1891-1892. Деревня как она есть.

Был такой известный фотограф и просто хороший дядька - Максим Дмитриев
Участвовал в международных выставках и конкурсах. Мог бы фотографировать всяких купчих и в ус не дуть, ан нет - поехал во время голода снимать подыхающую деревню в окресностях Нижнего Новгорода.
В принципе, люди, которым не лень делать на пару кликов больше, и так имеют представление о том, как выглядела реальная деревня в РИ. Остальным зайдет для ознакомления. Фотографий не много, но все, что ценно, атрибутированы. Кликабельно.
Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда. 1891-1892 гг.:
Доктор Решетилов осматривает больного сыпным тифом Кузьму Кашина в селе Накрусове. 1891-1892 гг.:
Тиф - неизменный спутник голода, сразу начинает косить ослабленных.
Семья в городе Княгинине. 1891-1892 гг.:
Фото разумеется постановочное - в РИ никто от голода не умирал, это коммунисты все придумали.
Раздача хлеба в ссуду крестьянам в городе Княгинине. 1891-1892 гг.:
Ну да - в ссуду. Просто так голодных только благотворительные организации кормили. А правительству надо было потом отдавать должок.
Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891-1892 гг.:
Саловатов до голода не был бедным - крыша была на месте. Просто лошадь кормить надо.
Фотографии отсюда:
http://bigpicture.ru/?p=364246
Голодающий и ЛОШАДЬ? Да ещё её и КОРМИТЬ? При коммунистах бы сожрал эту клячу за милую душу, потом за кошек и собак принялся, а потом и до каннибализма бы дошёл.
Edited at 2017-02-18 07:33 am (UTC)
То ли дело в 1933 г., ни тебе благотворительных организаций, ни ссуд. И "должок" частенько списывался кровавым царским режимом по случаю разных знаменательных дат.
Автор поста экстрасенс наверное, по фотографии понял, что кто-то из запечатлённых на ней вскорости умер.
Это что за персонаж?
федя
Re: федя
Edited at 2017-02-18 10:27 am (UTC)
Кстати, а есть где-нибудь полный архив его фотографий, пусть даже в неоцифрованном виде?
Дмитриев фотографировать умел, да. Жанровая сценка у ночлежки хороша. Буду впредь охотиться за его фотографиями.
Представил на минуту, что если бы он Прокудину-Горскому кадры выстраивал..
дебильные авторские приписки.
слезьми радости обливаться, уверен, не буш. протезами зубными заскрипишь, вульва.
А не набросить ли :)
Стандартно сей девайс выпекали весом 36 и 72 золотника - т.е. 150 и 300 грамм
300 грамм хлеба на синоним сытости никак не тянут. Разве что хрустнуть штучки три.