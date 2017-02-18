d_clarence

The Great Famine

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Фотографии голода 1891-1892. Деревня как она есть.
d_clarence
February 18th, 11:06
Был такой известный фотограф и просто хороший дядька - Максим Дмитриев


Участвовал в международных выставках и конкурсах. Мог бы фотографировать всяких купчих и в ус не дуть, ан нет - поехал во время голода снимать подыхающую деревню в окресностях Нижнего Новгорода.
В принципе, люди, которым не лень делать на пару кликов больше, и так имеют представление о том, как выглядела реальная деревня в РИ. Остальным зайдет для ознакомления. Фотографий не много, но все, что ценно, атрибутированы. Кликабельно.

Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда. 1891-1892 гг.:


Доктор Решетилов осматривает больного сыпным тифом Кузьму Кашина в селе Накрусове. 1891-1892 гг.:

Тиф - неизменный спутник голода, сразу начинает косить ослабленных.

Семья в городе Княгинине. 1891-1892 гг.:

Фото разумеется постановочное - в РИ никто от голода не умирал, это коммунисты все придумали.

Раздача хлеба в ссуду крестьянам в городе Княгинине. 1891-1892 гг.:

Ну да - в ссуду. Просто так голодных только благотворительные организации кормили. А правительству надо было потом отдавать должок.

Изба татарина Саловатова в деревне Кадомке Сергачского уезда. 1891-1892 гг.:

Саловатов до голода не был бедным - крыша была на месте. Просто лошадь кормить надо.

Фотографии отсюда:
http://bigpicture.ru/?p=364246
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98 comments :
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vladislav_01
2017-02-18 07:22 am (UTC)
Саловатов до голода не был бедным - крыша была на месте. Просто лошадь кормить надо.


Голодающий и ЛОШАДЬ? Да ещё её и КОРМИТЬ? При коммунистах бы сожрал эту клячу за милую душу, потом за кошек и собак принялся, а потом и до каннибализма бы дошёл.
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comrade_kirill
2017-02-18 07:31 am (UTC)
При коммунистах в 1981 г. я такого в деревне, например, не видел. Даже на домах одиноких бедных старушек крыши целы были, хоть и соломенные. Голода не было, кошек и собак никто не ел. Что-то здесь не так. Наверное, есть такое понятие как "базис" ( материально-технически, экономический, интеллектуально-культурный) - вот где-то здесь надо "копать".

Edited at 2017-02-18 07:33 am (UTC)
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vladislav_01
2017-02-18 07:34 am (UTC)
Ну да - в ссуду. Просто так голодных только благотворительные организации кормили. А правительству надо было потом отдавать должок.

То ли дело в 1933 г., ни тебе благотворительных организаций, ни ссуд. И "должок" частенько списывался кровавым царским режимом по случаю разных знаменательных дат.
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nikkto59
2017-02-18 07:39 am (UTC)
Списывался, списывался после того, как за вилы брались , да и то не весь
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(no subject) (Anonymous) Expand
vladislav_01
2017-02-18 08:03 am (UTC)
=Фото разумеется постановочное - в РИ никто от голода не умирал, это коммунисты все придумали.=

Автор поста экстрасенс наверное, по фотографии понял, что кто-то из запечатлённых на ней вскорости умер.
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ivakin_alexey
2017-02-18 08:07 am (UTC)
До сих пор живут. Маклауды же.
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maedros78
2017-02-18 09:15 am (UTC)

Это что за персонаж?

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d_clarence
2017-02-18 09:34 am (UTC)
Ээ.. Вы про кого?
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федя

(Anonymous)
2017-02-18 09:20 am (UTC)
появилась техника промышленность и голодать перестали
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Re: федя

comrade_kirill
2017-02-18 10:24 am (UTC)
Правильно, "федя" ! А откуда, почему и благодаря чему и кому они появились ?

Edited at 2017-02-18 10:27 am (UTC)
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johann_74
2017-02-18 10:03 am (UTC)
Ну и где хруст французской булки???
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stalinetz_s65
2017-02-18 10:04 am (UTC)
Да вон в комментах выше, аж крошки во все стороны летят :)
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volchok_iskatel
2017-02-18 10:18 am (UTC)
Спасибо за наводку на фотографа.

Кстати, а есть где-нибудь полный архив его фотографий, пусть даже в неоцифрованном виде?
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d_clarence
2017-02-18 10:45 am (UTC)
К сожалению не знаю. А фотограф он хороший, да.
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(no subject) (Anonymous) Expand
anrike
2017-02-18 10:44 am (UTC)
Фотографии по ссылке классные. Бывал я в операционном зале нижегородского Госбанка, бывал. Его Билибин расписывал, там на входе роспись ещё интереснее ...
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d_clarence
2017-02-18 10:49 am (UTC)
А роспись сохранилась? Круто!
Дмитриев фотографировать умел, да. Жанровая сценка у ночлежки хороша. Буду впредь охотиться за его фотографиями.
Представил на минуту, что если бы он Прокудину-Горскому кадры выстраивал..
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pezda_hollywuda
2017-02-18 11:38 am (UTC)
ой, вот она реальная жизнь царской России, развивающейся бурными темпами...
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дебильные авторские приписки.

vaevictis_2016
2017-02-18 03:47 pm (UTC)
особенно умиляют совершейнейшим образом дебильные авторские приписки. что до тебя, вагина, то посмотри как в это же время жили народы старушки европы.

слезьми радости обливаться, уверен, не буш. протезами зубными заскрипишь, вульва.
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latynanin
2017-02-18 12:15 pm (UTC)
Упоительные вечера и хруст французской булки, блин.
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stetson_hat
2017-02-18 12:19 pm (UTC)
Голодомор русскаго народу крававым царизмом!
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sahalinski
2017-02-18 01:10 pm (UTC)
Саловатов))) Татарин, но в фамилии уместился хохол с русским)))
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pavel_chirtsov
2017-02-18 02:14 pm (UTC)
Это все постановка! На самом деле они хрустели французской булкой! Ну такой хруст стоял над Россией...
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А не набросить ли :)

(Anonymous)
2017-02-18 02:24 pm (UTC)
Че то подумалось про хруст французской булки.
Стандартно сей девайс выпекали весом 36 и 72 золотника - т.е. 150 и 300 грамм

300 грамм хлеба на синоним сытости никак не тянут. Разве что хрустнуть штучки три.
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d_clarence
2017-02-18 02:53 pm (UTC)
Годный наброс ))
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exshvonder
2017-02-18 04:51 pm (UTC)
А. Н. Энгельгардт "Письма из деревни" здесь можно цитировать полностью.
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vapetrov_vodkin
2017-02-18 05:15 pm (UTC)
Остается только порадоваться за своих предков, которые с отцовской стороны не видели голода лет 200, а со стороны матери чуть больше ста лет. В общем дореволюционная деревня в Сибири была куда здоровее деревни "россейской".
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anrike
2017-02-19 06:31 am (UTC)
Кстати, только сейчас обратил внимание, что Дмитриев ездил-то с Короленко, а Пралевка это район пушкинского Болдина ...
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d_clarence
2017-02-19 06:44 am (UTC)
Э! Так не честно! Где окончание мысли? )
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